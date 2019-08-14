«Ливерпуль» и «Челси» объявили составы на матч за Суперкубок Европы
«Ливерпуль» и лондонский «Челси» определились со стартовыми составами на матч за Суперкубок УЕФА, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.
Стартовый состав «Ливерпуля»: Адриан, Джозеф Гомес, Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Фабиньо, Джеймс Милнер, Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен, Мохамед Салах, Садио Мане.
Стартовый состав «Челси»: Кепа Аррисабалага, Сесар Аспиликуэта, Курт Зума, Андреас Кристенсен, Эмерсон Палмери, Матео Ковачич, Н'Голо Канте, Жоржиньо, Кристиан Пулишич, Педро Родригес, Оливье Жиру.
Встреча между «Ливерпулем» и «Челси» пройдет в Стамбуле. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 22.00 мск.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» и «Рома» договорились о трансфере защитника Деяна Ловрена.