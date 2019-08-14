Миладинович извинился перед Чаловым за инцидент на матче 5-го тура РПЛ

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Защитник «Сочи» Иван Миладинович лично принес извинения форварду московского ЦСКА Федоров Чаловым, передает Sport24.

Футболист извинился за инцидент, произошедший во время матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В конце встречи защитник «Сочи» ударил локтем в лицо форварда «армейцев». После удара у Чалова пошла кровь из носа. Позже врачи диагностировали у футболиста перелом носа со смещением.

Сегодня, 14 августа Миладинович был вызван на заседание Контрольно-дисциплинарной комиссии Российского футбольный союза (РФС). В рамках заседания будет рассмотрен этот эпизод. Ожидается, что серба могут дисквалифицировать.

Ранее глава судейского департамента РФС ответил на критику в свой адрес.