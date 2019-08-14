Впавший в кому после ДТП известный фанат «Спартака» умер

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Известный болельщик московского «Спартака», известный в кругах футбольных фанатов как Алексей «Бахыт», скончался 14 августа, сообщает «Чемпионат.com».

Сообщение о том, что он умер, появилось в официальном твиттер-аккаунте объединения фанатов красно-белых «Фратрия».

«К сожалению, наш брат Алексей «Бахыт» умер. Соболезнуем его родным и близким. Спи спокойно, брат», — говорится в посте.

12 августа на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области в машину, в которой находился «Бахыт», въехал грузовик. Помимо Алексея пострадали еще три человека, сидевших в машине. Водитель грузовика от госпитализации отказался.

Ранее сообщалось, что известный болельщик «Спартака» впал в кому после ДТП.