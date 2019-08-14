Журналистов «Матч ТВ» не пустили на брифинг после игры «Порту» с «Краснодаром»

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Сотрудники «Порту» не пустили журналистов «Матч ТВ» на пресс-конференцию после матча третьего квалификационного этапа Лиги чемпионов между местной командой и российским «Краснодаром», передает «Матч ТВ».

«Когда мы брали интервью у Сулейманова, нам всячески махали руками и требовали уйти с бровки. За нами шел заплаканный футбольный клуб «Порту».», — сказал в эфире телеканала корреспондент Денис Левко.

«Сразу после интервью к нам подошел мужчина – видимо, из футбольного клуба «Порту». Он не представился и попросил покинуть стадион по непонятным причинам. Наши попытки пройти в микст-зону и на пресс-конференцию не увенчались успехом. Охранник попросил нас дождаться главного человека из пресс-службы «Порту», который, видимо, с нами будет разбираться. Настоящая криминальная история.», — добавил он.

«Нам даже пришлось перейти улицу, чтобы сделать включение. Возможно, нас ждет разговор с полицией», — заключил журналист.

Стоит отметить, что незадолго до этого «Матч ТВ» не смог транслировать встречу команд, так как президент «Порту» за несколько часов до начала противостояния изменил условия уже согласованного договора, подняв цену за возможность показать встречу в несколько раз.

«Краснодар» прошел «Порту» за счет правила гола в гостях и в следующем раунде Лиги чемпионов сыграет с греческим «Олимпиакосом».

Ранее сообщалось, что игрок «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, что думает по поводу победы своей команды над «Порту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 3:2.