Назван лучший шахматист в истории
Действующим чемпионом мира норвежец Магнус Карлсен признан лучшим шахматистом в истории по версии болельщиков, передает ТАСС.
Голосование прошло на официальной странице Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в твиттере. Норвежский гроссмейстер набрал 36% голосов. Второе место занял россиянин Гарри Каспаров (28%), третьим стал представитель США Бобби Фишер (25%).
Отмечается, что в опросе приняли участие более 500 поклонников шахмат.
Ранее сообщалось, что украинская шахматистка Анна Музычук не собирается прекращать участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России.