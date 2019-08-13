Назван лучший шахматист в истории

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Действующим чемпионом мира норвежец Магнус Карлсен признан лучшим шахматистом в истории по версии болельщиков, передает ТАСС.

Голосование прошло на официальной странице Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в твиттере. Норвежский гроссмейстер набрал 36% голосов. Второе место занял россиянин Гарри Каспаров (28%), третьим стал представитель США Бобби Фишер (25%).

Отмечается, что в опросе приняли участие более 500 поклонников шахмат.

Ранее сообщалось, что украинская шахматистка Анна Музычук не собирается прекращать участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России.