Адвокат оценил шансы Мамаева на условно-досрочное освобождение

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Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов считает, что его клиент может рассчитывать на условно-досрочное освобождение.

Бушманов заявил, что у футболиста есть положительная характеристика за участие в матче, который прошел в феврале в Бутырском следственном изоляторе.

«Одним из организаторов выступал и сам Мамаев. Недавний матч, я полагаю, тоже будет учитываться при данных обстоятельствах как положительно характеризующий его личность», — заявил адвокат в эфире «МАТЧ ТВ».

8 мая Пресненский суд Москвы признал Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла и детского тренера Александра Протасовицкого виновными по делу о двух драках, которые произошли в центре столицы в октябре 2018 года. Братья Кокорины получили по полтора года лишения свобода, тогда как Мамаеву и Протасовицкому был назначен срок в виде года и пяти месяцев.

В настоящее время футболисты отбывают наказание в колонии №4 в Белгородской области.

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев получат положительную характеристику от колонии.