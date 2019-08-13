Пятерых российских легкоатлетов отстранили за допинг

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Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила пятерых российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил, передает ТАСС.

Как сообщает пресс-служба организации, отстранены Руслан Албегов, Давид Беджанян, Олег Чен, Егор Климонов и Тима Туриева. Отмечается, что наказания последовало после проверки данных московской лаборатории, которые получило Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Дисквалификация начинается с 12 августа. По каждому спортсмену будет проведена отдельная проверка. Если подозрения в нарушении антидопинговых правил окажутся неверны, то IWF отдельно опубликует соответствующее заявление.

Все российские тяжелоатлеты являются победителями и призерами чемпионатов Европы и мира, а Албегов — обладателем бронзовой медали Олимпийских игр 2012 в Лондоне.

Ранее сообщалось, что российскую тяжелоатлетку дисквалифицировали на четыре года.