«Жирона» досрочно разорвала контракт с экс-игроком ЦСКА Думбией
Испанская «Жирона» досрочно расторгла контракт с форвардом Сейду Думбия. Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.
Сообщается, что стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию. Испанская команда пожелала ивуарийцу успехов в дальнейшей карьере.
Теперь Думбия — свободный агент. Он может бесплатно перейти в любой другой клуб.
Услугами нападающего интересуются несколько клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) и турецкий «Генчлербирлиги».
В составе «Жироны» он выступал с 2018 года. За это время он сыграл в 22 матчах, оформив три гола.
С 2010 по 2015 год Думбия защищал цвета московского ЦСКА. Также за «армейцев» он выступал с 2015 по 2016 год.
Ранее сообщалось, что защитника «Сочи» вызвали на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российской федерации футбола (КДК РФС) из-за эпизода с игроком ЦСКА Федором Чаловым.