Загитова — 38-я в рейтинге самых влиятельных мусульман России
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова оказалась на 38-м месте в рейтинге самых влиятельных мусульман России, сообщает Бизнес Online.
Первое место занимает председатель президиума духовного управления мусульман и глава Совета муфтиев шейх Равиль Гайнутдин. Вторую строчку — государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев. Тройку замыкает чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
«Я горжусь тем, что я мусульманка», — сказала Загитова на Сабантуе в Коломенском в 2018 году. Также фигуристка сообщила, что является прихожанкой Соборной мечети в Москве.
На счету спортсменки титула чемпионки мира и Европы. В рейтинге Международного союза конькобежцев Загитова находится на первом месте, опережая японскую фигуристку Сатоко Мияхару на 1000 очков.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов попал в тройку влиятельных мусульман России