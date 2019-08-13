Загитова — 38-я в рейтинге самых влиятельных мусульман России

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова оказалась на 38-м месте в рейтинге самых влиятельных мусульман России, сообщает Бизнес Online.

Первое место занимает председатель президиума духовного управления мусульман и глава Совета муфтиев шейх Равиль Гайнутдин. Вторую строчку — государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев. Тройку замыкает чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

«Я горжусь тем, что я мусульманка», — сказала Загитова на Сабантуе в Коломенском в 2018 году. Также фигуристка сообщила, что является прихожанкой Соборной мечети в Москве.

На счету спортсменки титула чемпионки мира и Европы. В рейтинге Международного союза конькобежцев Загитова находится на первом месте, опережая японскую фигуристку Сатоко Мияхару на 1000 очков.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов попал в тройку влиятельных мусульман России