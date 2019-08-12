«Порту» ждет аншлага на матче Лиги чемпионов с «Краснодаром»
Португальский «Порту» ждет аншлага на ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против российского «Краснодара», сообщает ТАСС.
Об этом рассказали в пресс-службе португальской команды.
«На данный момент, у нас продано больше 40 тысяч билетов, мы ожидаем аншлаг на завтрашнем матче», — заявили в пресс-службе.
Первый матч в России «Порту» выиграл со счетом 1:0. Ответная встреча состоится 13 августа.
Ранее сообщалось, что хавбек «Краснодара» уверен в соответствии состава команды уровню ЛЧ.