Велогонщик попал под машину во время тренировки

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Итальянский велогонщик команды Bahrain Merida Доменико Поццовиво был сбит машиной, передает РИА «Новости».

По информации quicosenza.it, инцидент произошел в коммуне Дипиньяно на юге Италии во время тренировки на шоссе. Приехавшая на место ДТП скорая помощь доставила спортсмена в больницу, где были диагностированы переломы руки и ноги.

В 2012 году Поццовиво стал победителем этапа престижной веломногодневки «Джиро д'Италия».

Ранее сообщалось, что бельгийский велосипедист Бьорг Ламбрехт скончался в результате аварии на веломногодневке «Тур де Полонь».