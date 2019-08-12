Велогонщик попал под машину во время тренировки
Итальянский велогонщик команды Bahrain Merida Доменико Поццовиво был сбит машиной, передает РИА «Новости».
По информации quicosenza.it, инцидент произошел в коммуне Дипиньяно на юге Италии во время тренировки на шоссе. Приехавшая на место ДТП скорая помощь доставила спортсмена в больницу, где были диагностированы переломы руки и ноги.
В 2012 году Поццовиво стал победителем этапа престижной веломногодневки «Джиро д'Италия».
Ранее сообщалось, что бельгийский велосипедист Бьорг Ламбрехт скончался в результате аварии на веломногодневке «Тур де Полонь».