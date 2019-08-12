Кучеров признан лучшим крайним форвардом НХЛ
Российский игрок «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан лучшим крайним форвардом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии NHL Network.
Второе место занял Патрик Кейн из «Чикаго Блэкхоукс». Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин расположился на третьей строчке.
Также в 20-ку лучших крайних форвардов попали новичок «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и обладатель Кубка Стэнли в составе «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко.
Ранее дедушка Панарина рассказал о детстве спортсмена.
20 лучших крайних форвардов НХЛ по версии NHL Network:
1. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»);
2. Патрик Кейн («Чикаго»);
3. Александр Овечкин («Вашингтон»);
4. Брэд Маршанд («Босто Брюинз»);
5. Митчелл Марнер («Торонто Мэйпл Лифс»);
6. Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»);
7. Джонни Годро («Калгари Флэймз»);
8. Артемий Панарин («Рейнджерс»);
9. Микко Рантанен («Колорадо Эвеланш»);
10. Давид Пастрняк («Бостон»)...
14. Владимир Тарасенко («Сент-Луис»).