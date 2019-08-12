Хавбек «Краснодара» уверен в соотвествии состава команды уровню ЛЧ

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Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли уверен в том, что «быки» достойно выступят в Лиге чемпионов, передают «Известия».

По мнению игрока, у черно-зеленых в этом сезоне очень сильный состав.

«Я уверен в том, что состав «Краснодара» соответствует уровню Лиги чемпионов. У нас собраны хорошие футболисты, которые способны на то, чтобы пробиться в групповой этап самого престижного турнира Европы. Но нам, конечно, еще нужно доказать это на футбольном поле», — заявил Намли.

В составе «Краснодара» он выступает с мая 2019 года. Он перешел в российского клуба из голландского «Зволле». В составе «быков» он сыграл в шести матчах, оформив один гол.

Ранее сообщалось, что форвард черно-зеленых Ари пропустит матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту».