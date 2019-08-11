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Мужская сборная России по волейболу завоевала путевку на Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в японском Токио.

Право выступать на старейшем соревновании планеты нашим спортсменам дала победа в матче против сборной Ирана со счетом 3:0 (25:19, 25:23, 25:23). Стоит отметить, что отечественные волейболисты не проиграли на квалификационном турнире ни одного сета, до этого всухую обыграв национальные команды Мексики и Кубы.

Важно, что с 2019 года российскую мужскую команду возглавляет финский специалист Туомас Саммельвуо.

Стоит отметить, что на предстоящую Олимпиаду также уже отобрались сборные США, Польши и Аргентины.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко прокомментировал ситуацию со старшим тренером женской сборной России Серджио Бузато, который растянул глаза после матча с командой Южной Кореи.