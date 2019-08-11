Кормье назвал секрет успеха Хабиба Нурмагомедова

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Чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в тяжелом весе Даниэль Кормье высказался в сторону чемпиона промоушена в легком весе ХАбиба Нурмагомедова, передает Yahoo Sports.

По мнению американца, секрет успеха россиянина в его преданности семье, вере, команде и самому себе.

«Хабиб — самый трудолюбивый. Он совсем молодой пришел, не знал английского. Смотрел, наблюдал за моей работой, за выступлениями Кейна Веласкеса, Джоша Томпсона, Джона Фитча. Его навыки борьбы, ударные — лучше, чем многие думают.

Он выдающийся боец. Все его человеческие качества подготовили его к тому, чтобы быть особенным настолько, что люди к нему тянутся. Он стал невообразимо яркой звездой», — заявил Кормье.

7 сентября Нурмагомедов встретится с Дастином Порье в рамках UFC 242 в Абу-Даби.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион UFC считает Федора Емельяненко лучше Кормье.