Кормье назвал секрет успеха Хабиба Нурмагомедова
Чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в тяжелом весе Даниэль Кормье высказался в сторону чемпиона промоушена в легком весе ХАбиба Нурмагомедова, передает Yahoo Sports.
По мнению американца, секрет успеха россиянина в его преданности семье, вере, команде и самому себе.
«Хабиб — самый трудолюбивый. Он совсем молодой пришел, не знал английского. Смотрел, наблюдал за моей работой, за выступлениями Кейна Веласкеса, Джоша Томпсона, Джона Фитча. Его навыки борьбы, ударные — лучше, чем многие думают.
Он выдающийся боец. Все его человеческие качества подготовили его к тому, чтобы быть особенным настолько, что люди к нему тянутся. Он стал невообразимо яркой звездой», — заявил Кормье.
7 сентября Нурмагомедов встретится с Дастином Порье в рамках UFC 242 в Абу-Даби.
Ранее сообщалось, что экс-чемпион UFC считает Федора Емельяненко лучше Кормье.