Во время встречи с Салахом маленький фанат врезался в столб

11 летний фанат сломал нос, засмотревшись на нападающего лондонского «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха, сообщает Sky Sports.

Мальчик увидел футболиста в автомобиле и попытался побежать за ним. Однако не заметил фонарного столба и врезался в него, сломав нос.

Заметив произошедший инцидент, египтянин остановился и подошел к болельщику, чтобы проверить, все ли с ним в порядке.

Перед тем, как мальчика отвезли в скорую, форвард сделал фотографию с юным фанатом.

По словам отца 11-летнего болельщика «красных», Салах — идеал для его сына.

«Он сказал мне, что готов повторить все еще раз, чтобы встретиться с кумиром. Большое спасибо Салаху за то, что так отнесся к мальчику. Он был очень заботливым и сострадательным к мальчикам. Помог почувствовать себя намного лучше», — добавил отец юного фаната.

Ранее «Ливерпуль» разгромил «Норвич» в стартовом туре чемпионата Англии.

@MoSalah thank you for coming back to check on my boys after Louis KO'd himself trying to get a wave! He loves you so much and the pain went away instantly when you came to give them a hug. A nose reset worth well worth it he said. You are a top man and a true gent! #EgyptianKing pic.twitter.com/wrmHc4vxB9