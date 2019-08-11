Кокорин и Мамаев получат положительную характеристику от колонии

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Осужденные за участие в двух драках в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат положительную характеристику от колонии №4 города Алексеевка Белгородской области, сообщает «СЭ».

По словам начальника исправительного учреждения Сергея Плясова, у него нет претензий к заключенным.

Футболисты подали 2 августа ходатайства на условно-досрочное освобождение.

«Они соблюдают распорядок дня. Да и нареканий на них нет: на работу ходят, в библиотеку, в храм, на зарядку, в столовую. Принимают участие во всех мероприятиях спортивных. В суде по УДО от нас они получат положительную характеристику», — заявил Плясов.

Кокорин и его младший брат Кирилл, а также Мамаев были приговорены к отбыванию наказания в колонии общего режима 8 мая Пресненским судом Москвы. Бывший игрок петербургского «Зенита» вместе с братом были осуждены на полтора года лишения свободы, а хавбек «Краснодара» — на год и пять месяцев.

Ранее сообщалось, что братья Кокорины и Мамаев проводят досуг в колонии за книгами.