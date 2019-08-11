Медведев станет первой ракеткой России
Россиянин Даниил Медведев станет первой ракеткой России после обновления рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает ТАСС.
В полуфинале турнира в Монреале он одержал победу над соотечественником Кареном Хачановым со счетом 6:1, 7:6 (8:6). Рублев, занимающий девятое место в рейтинге, обойдет Хачанова, который располагается на восьмой строчке.
В финале россиянин встретится с представителем Испании Рафаэлем Надалем.
Ранее сообщалось, что экс-первая ракетка мира вышел в финал турнира в Монреале после отказа француза Гаэля Монфиса.