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Россиянин Даниил Медведев станет первой ракеткой России после обновления рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает ТАСС.

В полуфинале турнира в Монреале он одержал победу над соотечественником Кареном Хачановым со счетом 6:1, 7:6 (8:6). Рублев, занимающий девятое место в рейтинге, обойдет Хачанова, который располагается на восьмой строчке.

В финале россиянин встретится с представителем Испании Рафаэлем Надалем.

Ранее сообщалось, что экс-первая ракетка мира вышел в финал турнира в Монреале после отказа француза Гаэля Монфиса.