«Интер» в серии пенальти обыграл «Валенсию»
Испанская «Валенсия» проиграла итальянскому «Интеру» в товарищеском матче.
Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличился Маттео Политано. У валенсийцев мяч забил Карлос Солер.
В серии послематчевых 11-метровых ударов точнее оказались футболисты миланской команды — 7:6.
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на поле на 67-й минуте и реализовал послематчевый пенальти.
Ранее бельгийский футболист Ромелу Лукаку, этим летом перебравшийся из «Манчестер Юнайтед» в «Интер», объяснил причину своего перехода.
Футбол. Товарищеский матч
«Валенсия» (Валенсия, Испания) — «Интер» (Милан, Италия) — 1:2
Голы: 1:0 — Солер, 38; 1:1 — Политано, 81 (пенальти).