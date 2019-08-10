Сборная России по хоккею стала победителем Кубка Глинки/Гретцки

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Юниорская сборная России оказалась сильнее своих соперников из Канады со счетом 3:2 в финальном матче Кубка Глинки/Гретцки.

Единственную шайбу в первом тайме забил нападающий «Толпара» Александр Пашин. Второй отрезок игры запомнился голами Куинтона Байфилда и игрока «Крыльев Советов» Василия Пономарева. В финальной части противостояния Пашин оформил дубль, а Жан-Люк Фоуди установил окончательный счет встречи.

Стоит отметить, что это первая победа национальной команды России в Кубке Глинки/Гретцки с 1995 года. Самыми титулованными в этом соревновании являются канадцы, которые выиграли 22 розыгрыша из 29.

Ранее сообщалось, что Егор Зайцев, выступавший за Олимпийскую сборную России на турнире Sochi Hockey Open, поделился впечатлениями от игры в команде.

Хоккей. Кубок Глинки/Гретцки

Россия (U-18) — Канада (U-18) — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

1:0 – Пашин – 03:45

1:1 – Байфилд – 23:03

2:1 – Пономарев – 28:09

3:1 – Пашин – 48:38

3:2 – Фоуди – 55:01