Сборной России по волейболу остался один шаг до получения путевки на ОИ-2020

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Мужская сборная России по волейболу оказалась сильнее своих соперников из Кубы в рамках квалификационного турнира к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

Матч проходил в Санкт-Петербурге и закончился со счетом 3-0 (25:18, 26:24, 27:25) в пользу наших спортсменов. Стоит отметить, что предыдущую встречу россияне также выиграли без единого проигранного сета у сборной Мексики.

Заключительное противостояние соревнования состоится 11 августа в 19:00 по московскому времени. Сборная России сыграет с национальной командой Ирана. В случае победы отечественные волейболисты получат прямую путевку на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко прокомментировал ситуацию со старшим тренером женской сборной России Серджио Бузато, который растянул глаза после матча с командой Южной Кореи.