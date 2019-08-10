Серена Уильямс одолела Осаку в четвертьфинале турнира в Торонто

Американка Серена Уильямс вышла в полуфинал турнира категории Premier 5 в Торонто.

Представительница США одолела японку Наоми Осаку — 6:3, 6:4. Встреча продлилась 1 час 16 минут.

Теперь в полуфинале Серена встретится либо с румынкой Симоной Халеп, действующей чемпионкой турнира, либо с Мари Боузковой из Чехии.

Ранее Хачанов поделился мыслями о матче с Медведевым.