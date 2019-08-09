Стала известна общая сумма имущества Глушакова
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Адвокат Алиса Образцова, представляющая интересы бывшей жены полузащитника грозненского «Ахмата» Дениса Глушакова Дарьи, заявила, что по итогам экспертизы оценка имущества семьи составила 300 млн рублей.
Образцова отметила, что Глушаков с помощью транзакций вывел сумму в районе 200 млн рублей, чтобы уменьшить долю бывшей супруги.
«Суд предоставил нам время до среды, чтобы изучить экспертизу и задать какие-то вопросы по оценке имущества. Без учета выведенных средств речь идет об имуществе порядка 300 млн рублей», — цитирует адвоката «Спорт-Экспресс».
Ранее Образцова рассказала о ходе процесса раздела имущества.