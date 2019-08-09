Стала известна общая сумма имущества Глушакова

Адвокат Алиса Образцова, представляющая интересы бывшей жены полузащитника грозненского «Ахмата» Дениса Глушакова Дарьи, заявила, что по итогам экспертизы оценка имущества семьи составила 300 млн рублей.

Образцова отметила, что Глушаков с помощью транзакций вывел сумму в районе 200 млн рублей, чтобы уменьшить долю бывшей супруги.

«Суд предоставил нам время до среды, чтобы изучить экспертизу и задать какие-то вопросы по оценке имущества. Без учета выведенных средств речь идет об имуществе порядка 300 млн рублей», — цитирует адвоката «Спорт-Экспресс».

Ранее Образцова рассказала о ходе процесса раздела имущества.