Всероссийская федерация волейбола извинится перед Южной Кореей за жест тренера

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко прокомментировал ситуацию со старшим тренером женской сборной России Серджио Бузато, который растянул глаза после матча с командой Южной Кореи, передает ТАСС.

Южнокорейская Федерации волейбола получила жалобу на этот жест.

«Мы расстроены из-за случившегося и принесем официальные извинения, но о санкциях к тренеру речи не хотим вести. Факт, на который обратили внимание наши соперники, конечно, неприятный. Но Серджио 20 лет работает для российского волейбола, он был и остается интеллигентным парнем. Он уже объяснил, что не хотел никого обидеть, это было сделано на радостях и эмоциях — он показал, что сборная едет на Олимпиаду в Японию. Он сам не рад, что так его интерпретировали — он не пытался унизить команду соперника», — заявил Яременко.

Ранее сообщалось, что Всероссийская федерация волейбола не получала жалоб от Южной Кореи.