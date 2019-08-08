Всероссийская федерация волейбола извинится за скандальный жест тренера

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко заявил, что организация извинится за жест старшего тренера женской сборной России Серджио Бузато.

После матча олимпийской квалификации против команды Южной Кореи специалист показал узкие глаза. Федерация волейбола Южной Кореи подала жалобу на жест тренера.

«Мы все расстроены. И Бузато тоже. Мы принесем официальные извинения, но о санкциях к тренеру речи не хотим вести», — цитирует Яременко ТАСС.

Генсек ВФВ отметил, что специалист не хотел никого оскорбить.

Ранее автор фото изображающего азиатов тренера сборной России высказался о ситуации.