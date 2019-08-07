Погибшую в Крыму чемпионку мира по кикбоксингу похоронили в родном селе

Утонувшую чемпионку мира по кикбоксингу Фатиму Жагупову захороонили в родном селе, сообщает РИА «Новости».

По информации источника, девушка была захоронена в селе Шалушка в Кабардино-Балкарии.

Спортсменка погибла после того, как прыгнула в воду во время шторма, чтобы спасти подругу и партнершу по сборной России Элину Гисмееву. Девушка тоже утонула в тот день в Секвастополе.

Известно, что у Жагуповой остался маленький сын. В похоронах чемпионки мира участвовало около 200 человек.

Ранее сообщалось, что власти окажут помощь семье погибшей чемпионки мира по кикбоксингу.