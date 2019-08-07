Олимпийский чемпион обвинил Трампа в расизме и женоненавистничестве

Девятикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Карл Льюис поделился мнением о разной оплате труда для мужчин и женщин в США с сфере спорта, передает портал Yahoo.

«Реальность такова, что в жизни много предрассудков. Мы боимся дать такую же возможность женщинам, потому что это лишит нас преимущества. Реальность такова, что они ничем не отличаются от другого спортсмена. Так что да, я поддерживаю равную оплату труда», — заявил бывший спортсмен.

«В США происходит много проблем. Наш президент — расист, предвзят и женоненавистник, который не ценит никого кроме себя. Но это не значит, что мы не можем бороться за то, что правильно для людей», — заключил экс-атлет.

Стоит отметить, что в своей карьере Льюис добился феноменальных достижений. Так, он выиграл в девяти из десяти программ Олимпийских игр, в которых принимал участие.

Ранее сообщалось, что мэр Оттавы Джим Уотсон предложил чемпионам Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто Рэпторз» не посещать президента США Дональда Трампа.