Тренер сына Валуева погиб из-за аварии в Санкт-Петербурге

Заслуженный тренер России Валерий Дербин, работавший с Николаем Валуевым и его сыном, скончался в результате ДТП в Санкт-Петербурге, передает портал «78.ru»

По информации издания, мужчина плохо себя почувствовал за рулем машины, в результате чего врезался в другие автомобили на стоянке. Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место аварии, обнаружили, что у Дербина остановилось сердце. Никаких признаков насильственной смерти выявлено не было.

Стоит отметить, что не так давно Валуев высказался о кончине российского боксера Максима Дадашева, призвав общественность не винить бокс в произошедшем.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион мира по боксу, а сейчас депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал отказ соответствующих органов США выдавать визу российской теннисистке Светлане Кузнецовой.