Лучший игрок чемпионата мира — 2010 завершил карьеру

Лучший игрок чемпионата мира — 2010, уругваец Диего Форлан принял решение о завершении карьеры, передает El Observador.

Последним клубом 40-летнего футболиста стала гонконгская «Китчи», Фролан не принимал участия в матчах с 2018 года.

«Разумеется, я понимал, что этот момент когда-нибудь наступит. Я решил завязать с профессиональным футболом. Конечно, проведем прощальный матч. Он пройдет в Уругвае, хотя переговоры продолжаются.

Недавно я получил предложение о продлении карьеры, но я всегда был избирателен. С рождением детей у меня появились другие приоритеты, и я знал, что близится конец карьеры», — заявил Форлан.

В своей карьере уругваец защищал цвета «Манчестер Юнайтед», «Вильярреал», «Атлетико» и «Интер». За сборную Уругвая он сыграл 105 матчей и забил 34 мяча. Вместе с национальной командой занял четвертое место на чемпионате мира — 2010 и был признан лучшим игроком и лучшим бомбардиром турнира.

Ранее сообщалось, что российская биатлонистка Ольга Подчуфарова возобновила карьеру.