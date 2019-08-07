Лучший игрок чемпионата мира — 2010 завершил карьеру

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Лучший игрок мирового первенства 2010 года, игрок национальной сборной Уругвая Диего Форлан на... Лучший игрок мирового первенства 2010 года, игрок национальной сборной Уругвая Диего Форлан на...
Лучший игрок мирового первенства 2010 года, игрок национальной сборной Уругвая Диего Форлан на...
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Лучший игрок чемпионата мира — 2010, уругваец Диего Форлан принял решение о завершении карьеры, передает El Observador.

Последним клубом 40-летнего футболиста стала гонконгская «Китчи», Фролан не принимал участия в матчах с 2018 года.

«Разумеется, я понимал, что этот момент когда-нибудь наступит. Я решил завязать с профессиональным футболом. Конечно, проведем прощальный матч. Он пройдет в Уругвае, хотя переговоры продолжаются.

Недавно я получил предложение о продлении карьеры, но я всегда был избирателен. С рождением детей у меня появились другие приоритеты, и я знал, что близится конец карьеры», — заявил Форлан.

В своей карьере уругваец защищал цвета «Манчестер Юнайтед», «Вильярреал», «Атлетико» и «Интер». За сборную Уругвая он сыграл 105 матчей и забил 34 мяча. Вместе с национальной командой занял четвертое место на чемпионате мира — 2010 и был признан лучшим игроком и лучшим бомбардиром турнира.

Ранее сообщалось, что российская биатлонистка Ольга Подчуфарова возобновила карьеру.