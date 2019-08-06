Киевское «Динамо» проиграло «Брюгге» в матче квалификации Лиги чемпионов

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Нападающий «Брюгге» Арнаут Даньюма Нападающий «Брюгге» Арнаут Даньюма
Нападающий «Брюгге» Арнаут Даньюма
Sergio Perez/Reuters

Киевское «Динамо» проиграло «Брюгге» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в Брюгге, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Ханс Ванакен.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ответная встреча пройдет в столице Украины 13 августа.

Ранее сообщалось, что азербайджанский «Карабах» одержал победу над кипрским клубом АПОЭЛ в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Футбол. Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
«Брюгге» (Брюгге, Бельгия) — «Динамо» (Киев, Украина) — 1:0
Голы: 1:0 — Ванакен, 37 (пенальти).