Шарапова вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира
Российская теннисистка Мария Шарапова заняла седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок мира 2019 года по версии журнала Forbes.
Согласно данным издания, россиянка заработала $7 млн. Возглавляет рейтинг американская теннисистка Серена Уильямс ($29,2 млн).
В списке первые 11 мест занимают спортсменки, представляющие теннис.
Ранее сообщалось, что нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом в инстаграме.
Самые высооплачиваемые спортсменки:
1. Серена Уильямс, теннис — $29,2 млн (призовые — 4,2, контракты — 25)
2. Наоми Осака, теннис — $24,3 (призовые — $8,3, контракты — $16)
3. Анжелика Кербер, теннис — $11,8 (призовые — $5,3, контракты — $6,5)...
7. Мария Шарапова, теннис — $7 (призовые — $1, контракты — $6)