В Федерации бокса России рассказали об иске к организаторам боя Дадашева

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что организация совместно с семьей погибшего в США боксера Максима Дадашева в скором времени примет решение о подаче иска к Атлетической комиссии штата Мэриленд и к главному судье поединка Кенни Шевалье.

«В ближайшее время мы встретимся с семьей и примем решение по деталям иска. Это дело необходимо завершить», — цитирует Кремлева ТАСС.

23 июля Дадашев скончался от травм, полученных в поединке с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. 4 августа боксера похоронили на Петергофском кладбище в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что Дадашева похоронили по мусульманскому обычаю.