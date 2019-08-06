Департамент судейства признал ошибку арбитра матча «Спартак» — «Динамо»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров поделился мнением о работе главного арбитра матча четвертого тура чемпионата страны между московскими «Спартаком» и «Динамо» Сергея Безбородова.

На 82-й минуте встречи защитник красно-белых Самуэль Жиго удерживал руками полузащитника «Динамо» Вячеслава Грулева в своей штрафной площади.

«Безбородов очень хорошо провел матч. В данной ситуации он смотрел со спины и не видел момента. На повторе четко видно, что это 11-метровый удар», — цитирует Егорова ТАСС.

Встреча между «Спартаком» и «Динамо», прошедшая на домашнем стадионе красно-белых, завершилась со счетом 0:0.

Ранее игрок «Спартака» извинился перед вратарем «Динамо» за удар ногой в живот.