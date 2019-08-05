Боец UFC Ковингтон пообщался по телефону с Трампом
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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Колби Ковингтон после победы над Робби Лоулером на турнире UFC on ESPN 5 поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом.
Глава государства поздравил атлета с победой.
«Чувствую себя потрясающе! Но с вами, мистер президент, я бы не хотел драться. Я уже видел ваши каменные руки в Овальном кабинете. Вы бы вырубили меня одним ударом.
Трамп делает Америку снова великой, а я делаю средний вес снова великим», — цитирует Ковингтона MMAjunkey.
Стоит отметить, что теперь американец будет драться за титул с Камару Усманом.