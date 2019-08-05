Боец UFC Ковингтон пообщался по телефону с Трампом

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Колби Ковингтон после победы над Робби Лоулером на турнире UFC on ESPN 5 поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом.

Глава государства поздравил атлета с победой.

«Чувствую себя потрясающе! Но с вами, мистер президент, я бы не хотел драться. Я уже видел ваши каменные руки в Овальном кабинете. Вы бы вырубили меня одним ударом.

Трамп делает Америку снова великой, а я делаю средний вес снова великим», — цитирует Ковингтона MMAjunkey.

Стоит отметить, что теперь американец будет драться за титул с Камару Усманом.

Ранее Дэвис выразил заинтересованность в бое с Ломаченко.