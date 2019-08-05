Стали известны возможные соперники «Краснодара» в Лиге чемпионов

Стали известны имена возможных соперников «Краснодара» в плей-офф раунде Лиги Чемпионов.

Исходя из результатов жеребьевки, состоявшейся в швейцарском Ньоне, российский клуб в случае прохода «Порту» в третьем квалификационном этапе встретится в раунде плей-офф с победителем пары «Истанбул Башакшехир» — «Олимпиакос».

Стоит отметить, что турки заняли в предыдущем сезоне в национальном первенстве второе место, отстав от победителей чемпионата «Галатасарая» всего на два очка. Греки закончили сезон-2018/19 на аналогичной позиции в Суперлиге.

Важно, что «Краснодар» потратил существенные деньги на приобретение новичков в нынешнее межсезонье, и деньги, которые клуб может получить от участия в групповом этапе Лиги Чемпионов, могут серьезно улучшить финансовое положение «быков».

Ранее сообщалось, что Александр Мартынович, выступающий за «Краснодар» и национальную команду Белоруссии, стал третьим по количеству матчей в клубе.