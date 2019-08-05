МВД не будет возбуждать уголовное дело по угрозам Глушакова в адрес экс-жены

Министерство внутренних дел России не будет возбуждать уголовное дело относительно угроз футболиста грозненского «Ахмата» Дениса Глушакова в адрес своей бывшей жены Дарьи, передает Sport24.

»МВД вынесло отказ в возбуждении уголовного дела об угрозах в адрес жены в отношении Глушакова», — заявил адвокат экс-супруги спортсмена Сергей Чижиков.

Причиной подобного разбирательства стала аудиозапись, опубликованная в интернете в конце 2018 года. На ней 32-летний полузащитник угрожал Дарье, говоря, что ради решения финансовых деталей бракоразводного процесса он может прибегнуть к помощи чеченцев, а также различных правительственных структур.

Ранее сообщалось, что генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что полузащитник Денис Глушаков не примет участие в четвертом матче его нового клуба подряд.