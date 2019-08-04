Овечкин прилетел в Китай в качестве посла НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прилетел в Пекин в качестве посла Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает РИА «Новости».

Несмотря на то, что в Китае хоккей — не самый популярный вид спорта, Овечкина в аэропорту встречали его фанаты. Толпа юных поклонников встретила хоккеиста, они скандировали «Ови». Форвард не смог оставить их без внимания.

По словам самого спортсмена, он очень рад побывать в Китае и с нетерпением ждет встречи с болельщиками.

В Пекине игрок пробудет около недели. Овечкин посетит матчи молодежных команд на турнирах, которые организовала НХЛ в рамках продвижения хоккея в Китае.

Ранее Овечкин отреагировал на назначение Кудашова на пост тренера сборной России.