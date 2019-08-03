Уволенная из UFC Сайбор извинилась перед Дэной Уайтом

Экс-чемпионка Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Крис Сайборг принесла извинения президенту промоушена Дэну Уайту за видео, передает «Чемпионат.com».

В ролике он якобы говорит спортсменке, что не будет говорить правду об истории несостоявшегося второго боя с действующей чемпионкой организации Аманды Нуньес,

«Я знаю, что многие стали свидетелями ссоры с Уайтом после UFC 240. Она появилась у меня на ютубе, а также в твиттере и инстаграме. Я должна признаться, что отредактировала ее так, чтобы выглядело, будто Дэна лжет. Но это не так.

В неотредактированном ролике вы можете узнать, что на самом деле Дэна заявил, что не будет говорить обо мне в негативном ключе. Мы часто ссорились за мою карьеру в UFC. Но за этот ролик я хочу извиниться. Даже если мы будем несогласны по многим вопросам, я продолжу выступать за то, что считаю правильным», — написала Сайборг в инстаграме.

Ранее сообщалось, что глава UFC отказал Сайборг в новом контракте.