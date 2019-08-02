Глава МОК согласился принять участие в праздновании юбилея Олимпиады в Москве

Почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов заявил, что глава организации Томас Бах принял приглашение принять участие в праздновании юбилея Игр 1980 года в Москве.

«Идею проведения юбилейных мероприятий поддерживает и МОК. Мы пригласили президента международного комитета Томаса Баха, он дал согласие. В числе приглашенных также члены МОК, представители олимпийской семьи, руководители международных федераций», — цитирует Смирнова ТАСС.

Олимпийские игры в Москве прошли с 19 июля по 3 августа 1980 года.

Ранее сообщалось, что российский композитор Игорь Крутой будет режиссером праздничного мероприятия, посвященного 40-летнему юбилею Олимпийских игр в Москве.