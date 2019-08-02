Глава МОК согласился принять участие в праздновании юбилея Олимпиады в Москве

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Президент МОК Томас Бах Президент МОК Томас Бах
Президент МОК Томас Бах
Reuters

Почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов заявил, что глава организации Томас Бах принял приглашение принять участие в праздновании юбилея Игр 1980 года в Москве.

«Идею проведения юбилейных мероприятий поддерживает и МОК. Мы пригласили президента международного комитета Томаса Баха, он дал согласие. В числе приглашенных также члены МОК, представители олимпийской семьи, руководители международных федераций», — цитирует Смирнова ТАСС.

Олимпийские игры в Москве прошли с 19 июля по 3 августа 1980 года.

Ранее сообщалось, что российский композитор Игорь Крутой будет режиссером праздничного мероприятия, посвященного 40-летнему юбилею Олимпийских игр в Москве.