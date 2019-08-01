Медведев пригласил Rammstein на матч 4 тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар»

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев уверен в том, что матч четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» пройдет на «Газпром Арене», где за день до игры пройдет концерт группы Rammstein, передает ТАСС.

По его мнению, сине-бело-голубые успеют подготовить стадион к матчу.

«Если бы мы не были уверены в том, что успеем подготовить стадион к игре, то концерт и матч не ставились бы впритык. График работ был согласован со всеми участниками, инженерно-техническими службами. Команда группы в курсе, что им делать», — заявил Медведев.

Он также отметил, что обязательно пойдет на концерт Rammstein, а также оставил приглашение участникам рок-группы посетить игру.

«Мы ожидаем аншлаг на концерт и близкую к средней посещаемость на матч, несмотря на позднее начало встречи», — добавил Медведев.

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