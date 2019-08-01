Тело погибшего после боя Дадашева доставлено в Россию

Тело погибшего после боя Максима Дадашева доставили на территорию Российской Федерации, передает RT.

В данный момент его перенаправляют в Санкт-Петербург. Ожидается, что тело будет доставлено до 20:00 по московскому времени.

Прощение с боксером пройдет 4 августа в 9:00 в Петергофском морге Николаевской больницы.

Бой Дадашева с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, после которого и погиб россиянин, прошел 20 июля. Поединок был остановлен перед финальным раундом командой Дадашева после того, как у него ухудшилось самочувствие. Спортсмена госпитализировали. В больнице врачи диагностировали отек мозга и провели трепанацию черепа. Боксер впал в медикаментозную кому. 23 июля он умер.

Ранее тело Дадашева доставят в Москву первого августа.