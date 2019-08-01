Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал кумиров детства.

«Конечно, Валерий Каменский. А из ветеранов мне больше всего нравится Александр Мальцев. Из остальных хоккеистов — Сергей Федоров и Марио Лемье. Хотел быть на них похожим. Когда ты выходишь на лед и играешь против них, понимаешь, что ты чего-то достиг, ты стоишь рядом с ними», — цитирует Овечкина «Чемпионат.com».

Хоккеист отметил, что его мечта осуществилась, когда ему удалось сыграть в одной команде с Федоровым.

Ранее сообщалось, что Овечкин вошел в список Forbes.