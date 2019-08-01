Тело Дадашева доставят в Москву первого августа

Тело боксера Максима Дадашева, скончавшегося в результате травм, полученных в поединке с Субриэлем Матиасом, доставят в столицу России первого августа, сообщает ТАСС.

«Оказали необходимое консульское содействие родственникам трагически погибшего в США российского боксера Максима Дадашева в репатриации его тела на Родину. Прибытие самолёта в Москву ожидается к полудню 1 августа. Выражаем семье и близким Максима наши глубочайшие соболезнования», — говорится в пресс-релизе посольства России в США, выложенном на официальной странице организации в социальной сети Facebook.

Стоит отметить, что тело не было доставлено раньше из-за проблем, возникших с необходимой документацией. Предположительная дата похорон спортсмена — 1 или 2 августа.

Россиянин скончался на третий день нахождения в больнице, куда его отвезли сразу с боксерской арены. Причина смерти — остановка сердца.

Ранее сообщалось, что семья Дадашева получит $100 тыс. от промоутерской компании.