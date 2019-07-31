Стал известен порядок встреч Глушакова с детьми

Адвокат Алиса Образцова, представляющая интересы бывшей жены полузащитника грозненского «Ахмата» Дениса Глушакова Дарьи, рассказала о праве футболиста на встречи с детьми.

«В настоящий момент у Дениса есть право общаться с детьми по первым и третьим неделям каждые вторник и четверг с 18.00 до 20.00. Когда младшей дочери исполнится три года, то есть в декабре, у него будет право дополнительно по четным неделям забирать детей с 18.00 пятницы до 18.00 воскресенья», — цитирует Образцову «Чемпионат.com».

Также игрок может проводить с детьми новогодние каникулы каждый четный год, а также один летний месяц по договоренности с матерью детей.

По словам адвоката, у Глушакова есть право присутствовать не менее трех часов на днях рождения детей и общаться с ними не менее четырех часов в свой день рождения.

Образцова отметила, что Дарья никогда не запрещала бывшему мужу видеться с детьми.

Ранее сообщалось, что экс-супруге Глушакова подарили автомобиль за 7 млн рублей.