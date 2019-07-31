Экс-игрок «Спартака» надеется на возвращение Мамаева в футбол

Бывший игрок сборной России и московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о возвращении полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в футбол.

Экс-игрок красно-белых признался, что ему жаль хавбека, который в настоящее время отбывает срок в колонии.

«Я бы хотел, чтобы он продолжил карьеру. У него светлая голова. Он умеет играть в футбол. Есть определенные качества. Здесь уже решение Павла. Конечно, я думаю, что он может продолжить. Форму он наберет. Пройдёт сборы полтора-два месяца, и всё будет нормально. Конечно, может быть на тот уровень тяжело будет выйти», — цитирует Тихонова «Российская газета».

8 мая Пресненский суд Москвы признал Мамаева, бывшего нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла и детского тренера Александра Протасовицкого виновными по делу о двух драках, которые произошли в центре столицы в октябре 2018 года. Братья Кокорины получили по полтора года лишения свобода, тогда как Мамаеву и Протасовицкому был назначен срок в виде года и пяти месяцев.

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев не подали ходатайства на УДО.