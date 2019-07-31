Боксер Ковалев призвал правительство принять меры по тушению пожаров в Сибири
Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев поделился мнением о лесных пожарах в Сибири, передает «Спорт-Экспресс».
«В связи с активной подготовкой к предстоящему бою Ковалев — Ярд, к сожалению, только сегодня узнал о серьезности пожара в Сибири. Мое обращение к правительству страны.
Прошу власти России принять незамедлительные меры в тушении адского пожара в сибирском регионе», — написал боксер в инстаграме.
Спортсмен отметил, что у России «воспаление легких, и ей необходимо лечение».
Ранее сообщалось, что Ковалева сняли с рейса за домогательства.
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����В связи с активной подготовкой к предстоящему бою #КовалёвЯрд к сожалению только сегодня узнал о серьёзности пожара в Сибири. Моё обращение к правительству РФ. Прошу власти России, принять незамедлительные меры в тушении адского пожара в сибирском регионе. Очень жалко зверей, птиц и лес, который даёт нам чистый воздух. У России воспаление лёгких и ей необходимо лечение, в котором ей необойтись без помощи МЧС и властей России!!! #потушитепожарысибири #спаситесибирь #россия #власть #мчс #пожар #лес