Боксер Ковалев призвал правительство принять меры по тушению пожаров в Сибири

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев поделился мнением о лесных пожарах в Сибири, передает «Спорт-Экспресс».

«В связи с активной подготовкой к предстоящему бою Ковалев — Ярд, к сожалению, только сегодня узнал о серьезности пожара в Сибири. Мое обращение к правительству страны.

Прошу власти России принять незамедлительные меры в тушении адского пожара в сибирском регионе», — написал боксер в инстаграме.

Спортсмен отметил, что у России «воспаление легких, и ей необходимо лечение».

Ранее сообщалось, что Ковалева сняли с рейса за домогательства.