«Бавария» разгромила «Фенербахче» в товарищеском матче
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Мюнхенская «Бавария» с разгромным счетом обыграла турецкий «Фенербахче» в товарищеском матче.
Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу немецкой команды. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
В составе «Баварии» хет-трик оформил Томас Мюллер, один из мячей он забил с пенальти. Также отличились Ренату Саншеш, Леон Горецка, Кингсли Коман.
Единственный мяч «Фенербахче» забил Макс Крузе.
Ранее сообщалось, что фанаты «Баварии» отказываются опускать президента клуба с поста.
Товарищеский матч. Клубы
«Бавария» (Германия) — «Фенербахче» (Турция) — 6:1
Голы: 1:0 — Саншеш, 22; 2:0 — Горецка, 28; 3:0 — Мюллер, 31; 4:0 — Коман, 40; 5:0 — Мюллер (пенальти), 44; 6:0 — Мюллер, 58; 6:1 — Крузе, 64.