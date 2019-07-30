Известны подробности о состоянии здоровья Шумахера

Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт рассказал о состоянии здоровья семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Михаэля Шумахера, передает Daily Mail.

По словам Тодта, Шумахер делает успехи в своем восстановлении и уже чувствует себя значительно лучше. Гонщик в 2013 году получил серьезную травму головы на горнолыжном курорте.

«Я всегда осторожен в подобных заявлениях, но это правда, я смотрел гонку вместе с Михаэлем Шумахером у него дома в Швейцарии. Михаэль в надежных руках, о нем хорошо заботятся. Он не сдается и продолжает сражаться», — заявил он.

Стоит отметить, что в последние годы появляется очень мало информации о состоянии легендарного гонщика.

Ранее российский гонщик Даниил Квят показал фото новорожденной дочери.