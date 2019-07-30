Названы дата и место прощания с боксером Дадашевым

Стало известно, где и когда пройдет прощание с российским боксером Максимом Дадашевым, который скончался в США, сообщает ТАСС.

Церемония прощания состоится 4 августа в Санкт-Петербурге. Информация об этом появилась в инстаграме погибшего боксера, который сейчас ведет его вдова.

«Прощание с моим мужем состоится в воскресенье, 4 августа, в 9 утра в Петергофском морге Николаевской больницы», — написано на странице.

Дадашев скончался в США 23 июля после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. После поединка, который состоялся 20 числа, спортсмен был госпитализирован с отеком мозга. Врачи провели экстренную операцию,однако спасти жизнь боксера не смогли.

Ранее вдова Дадашева опровергла информацию о менингите боксера.