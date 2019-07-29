Экс-тренер сборной Франции отказался возглавить «Зенит»

Бывший главный тренер сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Лоран Блан отказался возглавить петербургский «Зенит», сообщает РИА «Новости».

По информации France Football, руководство действующего чемпиона России обращалось к специалисту, однако тренер отказался от работы. Издание не уточняет, когда сине-бело-голубые контактировали с французом.

Под руководством Блана «ПСЖ» трижды становился чемпионом страны. С 2016 года специалист находится без работы.

Ранее сообщалось, что игрок «Барселоны» может продолжить карьеру в петербургском «Зените».